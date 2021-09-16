Мошенники оставили без средств пенсионера в Петрозаводске, продававшего ходунки для инвалидов

Аферисты продолжают выманивать деньги у жителей столицы Карелии, сообщили в МВД республики.

Накануне в полицию Петрозаводска поступило заявление от 71-летнего горожанина. Он сообщил, что с его банковской карты были незаконно списаны деньги.

Как выяснилось, некоторое время назад мужчина разместил в интернете объявление о продаже ходунков для инвалидов. Ему позвонил неизвестный и выразил желание приобрести товар. Собеседник сообщил, что хочет оформить доставку и попросил петрозаводчанина продиктовать реквизиты карты, а также назвать код из смс-сообщения. Пенсионер предоставил все данные, а потом обнаружил, что с его счета исчезли почти 19 тысяч рублей.

Еще одной жертвой обмана оказалась 56-летняя жительница столицы Карелии. Аферисты связались с ней под видом сотрудников банка и сообщили, что ее сбережения находятся в опасности. Якобы для того, чтобы отменить операции, они вынудили женщину назвать реквизиты карты. В итоге она потеряла более 15 тысяч рублей.

В настоящее время полиция проводит проверки по фактам преступлений.