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Мошенники оставили без средств пенсионера в Петрозаводске, продававшего ходунки для инвалидов

Новости. Криминал
13:14, 17 Сентября 2021
фото: © freepik

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Аферисты продолжают выманивать деньги у жителей столицы Карелии, сообщили в МВД республики.

Накануне в полицию Петрозаводска поступило заявление от 71-летнего горожанина. Он сообщил, что с его банковской карты были незаконно списаны деньги.

Как выяснилось, некоторое время назад мужчина разместил в интернете объявление о продаже ходунков для инвалидов. Ему позвонил неизвестный и выразил желание приобрести товар. Собеседник сообщил, что хочет оформить доставку и попросил петрозаводчанина продиктовать реквизиты карты, а также назвать код из смс-сообщения. Пенсионер предоставил все данные, а потом обнаружил, что с его счета исчезли почти 19 тысяч рублей.

Еще одной жертвой обмана оказалась 56-летняя жительница столицы Карелии. Аферисты связались с ней под видом сотрудников банка и сообщили, что ее сбережения находятся в опасности. Якобы для того, чтобы отменить операции, они вынудили женщину назвать реквизиты карты. В итоге она потеряла более 15 тысяч рублей.

В настоящее время полиция проводит проверки по фактам преступлений.

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