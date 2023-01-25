Мошенники оставили селянку из Карелии без желанного сварочного аппарата

Прионежском районе 36-летняя женщина, мечтавшая купить сварочный аппарат, заплатила 70 тысяч за желанный товар и оказалась жертвой мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию по Прионежскому району поступило сообщение от 36-летней жительницы района об обманном хищении средств.

Она пояснила, что на популярной площадке объявлений нашла сварочной аппарат по цене ниже рыночной. Она согласилась на сделку, обсуждение деталей перешло в мессенджер.

Владелец товара пообещал отправить агрегат силами транспортной компании и прислал квитанцию об отправке. После чего заявительница перевела 70 тысяч рублей в счёт оплаты, а также транспортные расходы– 6,5 тыс. рублей.

Спустя некоторое время женщина выяснила, что заявка, оформленная в транспортной компании, не выполнена, товар не отгружен для доставки. На вопросы продавец отвечать отказался, а позднее и вовсе внёс телефон покупательницы в черный список.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.