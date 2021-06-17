Мошенники оставили жителя Карелии без денег и четверолапого друга

Житель Карелии пытался по интернету купить собаку, но все деньги увели мошенники, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился мужчина с заявлением о том, что с его карты незаконно списали 60 тысяч рублей.

По словам потерпевшего, на популярном сайте он нашел объявление о продаже собаки породы Сиба-Ину и захотел ее купить. Он связался с продавцом в мессенджере и договорился о покупке.

Стоимость щенка и услуг доставки необходимо было оплатить по платёжной ссылке, которую мужчина получил в сообщении. Перейдя по ней, он ввел свои банковские реквизиты, после чего произошло списание 30 тысяч рублей.

Продавец заверил, что никаких средств на его счет не поступало, и порекомендовал покупателю обратиться в службу технической поддержки сайта. Там мужчина узнал: чтобы вернуть средства, необходимо повторить операцию. В результате у него было списано еще 30 тысяч рублей.

В настоящее время по факту совершения преступления проводится проверка.