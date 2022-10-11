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Мошенники оставили жительницу Карелии без денег и плюшевого антидепрессанта

Новости. Криминал
12:37, 20 Декабря 2022
фото: © Tikhomirov Sergey / shatterstock

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Жительница города горняков, мечтавшая купить французскую болонку, стала жертвой интернет-мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В ведомстве предупреждают, что при сделках в интернете следует досконально изучить, где может ждать подвох, так как в настоящее время крайне распространены дистанционные хищения денег. Одна из самых широко используемых уловок злоумышленников — инициативное направление ссылки, якобы ведущей на сервисы оплаты или доставки товара.

Так, житель Петрозаводска на известной онлайн-площадке объявлений нашёл выгодное объявление о продаже автомобильных колёс в сборе. Тем же днём жительница Костомукши там же подыскала симпатичного щенка породы бишон-фризе, которых еще называют плюшевыми антидепрессантами. В обоих случаях продавцы после обсуждения деталей сделок были столь любезны, что направили жителям Карелии ссылки для перевода денег.

Далее случилось то, о чём в органы внутренних дел ежедневно заявляют жители республики. Только петрозаводчанин после перевода 20 тысяч рублей сразу выяснил, что объявление было удалено, а продавец перестала выходить на связь. А костомукшанка, перечислив по ссылке 18 470 рублей, получила сообщение от контрагента о том, что платёж якобы не прошёл и его следует повторить. После повторного списания такой же суммы продавец также исчез.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествий, после чего будут вынесены процессуальные решения. Оба потерпевших, к слову, официально не имеющие заработка, признались, что не раз слышали о подобных мошенничествах.

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