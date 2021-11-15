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Мошенники получили от жителей Карелии почти миллион рублей за день

Новости. Общество
09:57, 10 Декабря 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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В карельской полиции сообщают, что за день жители республики перевели на счета злоумышленников почти миллион рублей.

В полицию Петрозаводска поступили заявления жителей города о мошенничествах. Суммы ущерба варьировались от 90 тыс. рублей до без малого 300 тыс. рублей. Об этом сообщает МВД.

75-летнего петрозаводчанина убедили обналичить 150 тыс. рублей и перевести их в салоне мобильной связи на банковский счет, открытый на чужое имя. Пенсионеру рассказали, что «резервный» счет предназначен для сохранения денег и станет ему доступен после завершения операции. Таких счетов не существует, пояснили в полиции.

В другом случае 68-летнюю петрозаводчанку заставили сообщить реквизиты банковских карт. По словам мошенников, они якобы пытались заблокировать выдачу кредита. Вместо блокировки несуществующей заявки на кредит со счета пенсионерки списали 90 тыс. рублей собственных накоплений. В МВД отметили, что реквизиты карт нельзя сообщать.

40-летняя петрозаводчанка, поверив информации мошенников, перевела посторонним 280 тыс. рублей, оформленные в кредит. Женщину убедили, что она, действуя таким образом, не станет на самом деле заемщиком.

278 тыс. рублей перевел со своих банковских карт, в том числе кредитных, 40-летний житель Петрозаводска. Злоумышленники под видом работников банка уверяли мужчину, что есть некий «лицевой» счет, к которому подключены все банковские продукты, и он стал доступен мошенникам. Переоформить его и аккумулировать средства на новом счете было якобы единственным и верным решением. В результате долгого телефонного общения петрозаводчанин шесть раз пополнил баланс неизвестных ему мобильных телефонов. После этого звонки прекратились.

«Ситуация, из-за которой граждане оказались в полиции, типична. Всё начиналось с телефонного звонка. Некто представлялся специалистом службы безопасности банка или сотрудником силовой структуры, сообщал неприятные новости. В одном случае это был якобы факт несанкционированного доступа к счету заявителя, в другом - попытка оформления кредита мошенниками, в следующем - оформленная злоумышленником генеральная доверенность, еще в одном - уже выданный мошенникам кредит. Упоминая вымышленные финансовые термины, которые настоящие сотрудники банка никогда не используют, лжеспециалисты тут же предлагали выход. Для того, чтобы придать убедительности словам, мошенники создавали иллюзию сотрудничества с представителями силовых органов, которые могли подключаться к разговору в любое время. За отказ от перевода средств заявителям грозили уголовной ответственностью и привлечением к суду», — пояснили в МВД.

Ранее сообщалось, что работница салона сотовой связи в Карелии остановила преступление и спасла деньги клиента.

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