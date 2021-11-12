Работница салона сотовой связи в Карелии остановила преступление и спасла деньги клиента

Житель Петрозаводска ранее успел перевести мошенникам почти полмиллиона рублей и не собирался останавливаться на достигнутом, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 57-летнего горожанина. Он сообщил, что стал жертвой обмана и лишился крупной денежной суммы.

В минувший понедельник мужчине позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что на имя петрозаводчанина неизвестный оформил кредит на 450 тысяч рублей. Но деньги можно спасти — достаточно взять в банке такую же сумму и отправить ее на «безопасный счет». Петрозаводчанин выполнил все рекомендации неизвестного.

На следующий день собеседник связался с ним вновь и убедил оформить еще один кредит на сумму 200 тысяч рублей. Мужчина подчинился требованиям и на этот раз. Он получил необходимую сумму, а затем отправился в салон сотовой связи, чтобы перевести деньги. Однако там его поведение привлекло внимание работницы заведения. Она остановила мужчину, не позволив ему расстаться с деньгами, и вызвала полицию,

В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка.