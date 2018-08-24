Мошенники предлагают пенсионерам Карелии сделать перерасчет пенсий

Отделение Пенсионного фонда по Карелии обратилось к пенсионерам с предупреждением о мошеннических действиях.

Поводом для этого стало обращение в Отделение пожилой жительницы Петрозаводска, которая сообщила о том, что некая организация, о которой она узнала из средств массовой информации, предложила ей сделать перерасчет пенсии за большой трудовой стаж.

Представитель организации заявил о том, что Пенсионный фонд России, якобы, не доплатил пенсионерке более 200 тысяч рублей, и выразил готовность возместить женщине этот ущерб. Для того, чтобы перечислить деньги, он попросил сообщить номер банковской карты и пин-код, который якобы вскоре придет в СМС-сообщении.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".