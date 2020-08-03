Мошенники придумали для жителей Карелии новый способ обмана и успешно его реализовали

Трое жителей Карелии пострадали от действий хитроумных мошенников, сообщили в МВД Карелии.

О мошеннических действиях в дежурную часть полиции Петрозаводска заявил 35-летний горожанин. Он пояснил, что ему звонили якобы из службы безопасности банка. Мужчину убедили, что интернет-мошенники пытаются оформить кредит на его имя, а сотрудники банка под подозрением.

Чтобы разоблачить преступную группу от горожанина требовалось лишь оформить "фиктивный" кредит и все средства перевести на продиктованные номера телефонов. Так якобы он поможет установить получателя средств. А сам кредит аннулируют, и ничего платить не придется.

Доверившись звонившим, житель карельской столицы взял кредит на 210 тысяч рублей и перевел все деньги... мошенникам.

За минувшие выходные еще двое горожан сообщали в полицию о таком способе мошенничества. Так, один заявитель лишился 160 тысяч рублей, а другой 86 тысяч рублей.

По всем указанным случаям сотрудниками проводятся проверки.