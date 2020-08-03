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Мошенники придумали для жителей Карелии новый способ обмана и успешно его реализовали

Новости. Криминал
18:20, 03 Августа 2020
фото: © Сергей Коньков/ТАСС
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Трое жителей Карелии пострадали от действий хитроумных мошенников, сообщили в МВД Карелии.

О мошеннических действиях в дежурную часть полиции Петрозаводска заявил 35-летний горожанин. Он пояснил, что ему звонили якобы из службы безопасности банка. Мужчину убедили, что интернет-мошенники пытаются оформить кредит на его имя, а сотрудники банка под подозрением.

Чтобы разоблачить преступную группу от горожанина требовалось лишь оформить "фиктивный" кредит и все средства перевести на продиктованные номера телефонов. Так якобы он поможет установить получателя средств. А сам кредит аннулируют, и ничего платить не придется.

Доверившись звонившим, житель карельской столицы взял кредит на 210 тысяч рублей и перевел все деньги... мошенникам.
За минувшие выходные еще двое горожан сообщали в полицию о таком способе мошенничества. Так, один заявитель лишился 160 тысяч рублей, а другой 86 тысяч рублей.

По всем указанным случаям сотрудниками проводятся проверки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-03 18:38:23
Два раза размазать мозги преступников по стенке и всё прекратится, либеральные наши. Кота за хвост тяните как с "батькой".
Изя
2020-08-03 20:58:29
кир, Вот чего написал , одну гадость залепил и балдеешь .
Беня
2020-08-03 21:13:37
Изя, я смотрю кир у тебя лучший друг :)
Изя
2020-08-03 21:19:53
Беня, не иначе ….дружбан )))
Елена Синицына
2020-08-03 18:29:17
ОСТОРОЖНО МОШЕННИЦЫ

Сегодня я чуть собственными руками не передала деньги с кредитной карты на счёт мошенников.....
Мне позвонила девушка официальным голосом представилась работником Сбербанка и сообщила, что с моей кредитной карты была сделана попытка изъятия наличных, но они такие бдительные работники её пресекли и даже заблокировали карту о чём мне сообщают. Дальше началась очень жёсткая и быстрая обработка моей психики, стали давать рекомендации что я должна сделать в этой ситуации, что у меня в телефоне вирус и нужно установить антивирусное защитное приложение созданное сбербанком. Я никогда не попадала в подобные ситуации и привыкла доверять операторам Сбербанка. Через Плей маркет я установила на телефон приложение Taim Viever Quick Sypport, потом уже узнала что эта программа для удалённого доступа к любым системам, затем она меня перенаправила на другую " работницу Сбербанка", которая уже работает конкретно по поводу денег.
Конечно же я не доверяю людям, которые мне звонят и диктуют что мне нужно делать, сначала я порывалась бежать с банк разбираться, но её слова были такие убедительные, правильными и логичными, что теперь нужно перевыпустить новую карту и т.п и т.д.....а для этого я должна - ПЕРEВЕСТИ ДЕНЬГИ НА ДРУГОЙ ЗАПАСНОЙ СЧЁТ, который имеется в Сбербанке на этот случай и чтобы они там сохранились пока выпускается карта, на моё заявление что я вообще аннулирую карту мне сказали, что мне дадут ШТРАФ и оказывается, что через личный кабинет или филиал Сбербанка это сделать нельзя, а сделать это можно только в терминале конкретного Торгового центра и дала адрес Лотос - Центр улица Правды 38 б.
За многие года пользования кредитной картой я никогда не снимала наличные оплачивала только товар и прекрасно знаю эти правила, а здесь ничего не могла сделать. Далее уже у терминала ( пока я туда добиралась она была на связи) "работница Сбербанка" сказала, чтобы я сняла деньги и внесла их на мобильный ТЕЛЕ-2, и ТУТ.....заартачился терминал ( операция не доступна) в соседнем терминале тоже самое - девица замешкалась, а у меня окончательно включились мозги, как это так??? деньги которые уже держу в руках я должна внести на какой то ТЕЛЕ-2?????
Я в срочном порядке отключилась от " работницы" ( хотя она настойчиво звонила, требовала вернуться и завершить операцию) и поехала в свой родной филиал Сбербанка на Репникова за помощью.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО ДЕВОЧКАМ, НАСТОЯЩИМ ОПЕРАТОРАМ СБЕРБАНКА, ПОМОГЛИ, УСПОКОИЛИ, ВСЁ ОБЪЯСНИЛИ, ДЕНЬГИ ПРИНЯЛИ ОБРАТНО.
Вот такая история, написала всё подробно, чтобы вы не попались на удочку " лжеработников ".

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ ТОВАРИЩИ !!!!!!!!!!!!
кир
2020-08-03 19:07:33
Елена Синицына, заявление в полицию где?
Спасибо за информацию для наших доверчивых и простодушных людей. :)
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