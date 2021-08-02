Мошенники придумали, как шантажировать троллящих их россиян

Стало известно о новых уловках мошенников, которые они используют в своих звонках.

Клиенты российских банков все чаще троллят телефонных мошенников, которые под разными предлогами пытаются выманить деньги у своих жертв, однако такое поведение людей может обернуться для них серьезными неприятностями и потерей денег, рассказала РИА Новости руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По данным ОНФ, 90 процентов работоспособного населения страны минимум однажды столкнулись со звонками мошенников. Мошенники «откровенно достали людей», поэтому их «троллинг» становится национальным развлечением — в Сети есть множество публикаций и видео с такими беседами, отметила Лазарева.

«Вместе с тем известны случаи записи голоса жертвы, последующий монтаж и затем шантаж граждан с помощью таких аудио», — продолжила она. Так, злоумышленник звонит жертве и записывает весь разговор, при этом даже если мошенник понимает, что человек его провоцирует, он начинает подыгрывать, чтобы запись была максимально насыщена, привела эксперт подробности.

«Позже в мессенджеры жертве присылается уже смонтированная запись якобы телефонного разговора, которая может своим сюжетом скомпрометировать ее и создать массу неприятностей. Помимо смонтированной записи, сообщение содержит требования прислать определенную сумму на указанный счет», — рассказала Лазарева.

Если жертва отказывается удовлетворять требования, то злоумышленники угрожают отправить эту запись близким, работодателям, партнерам и так далее. Пока известно не так много подобных случаев и, как правило, они огласке не придаются самим жертвами из-за опасений тех самых неприятностей, отметила эксперт.

Вместе с тем, по ее словам, было зафиксировано несколько историй, когда мошенникам удавалось с помощью поддельных записей телефонных разговоров довольно длительное время шантажировать своих жертв и выуживать крупные суммы несколькими траншами.