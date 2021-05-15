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Мошенники придумали схему обмана под видом изменения политики WhatsApp

Новости. Общество
19:40, 16 Мая 2021
фото: Zuma / ТАСС
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Мошенники воспользовались вступлением в силу новых правил конфиденциальности WhatsApp и рассылают пользователям «письма счастья» о том, что мессенджер станет платным, если не выполнить их условия.

Это выяснил корреспондент РИА Новости и подтвердил эксперт.

Новые правила WhatsApp вступили в силу 15 мая. Теперь мессенджер будет передавать в материнскую компанию Facebook регистрационные данные аккаунта, сведения о транзакциях, о пользовании услугами и тому подобную информацию. У тех, кто не принял эти условия, аккаунт не удалят, но чтение и отправка сообщений станут для них недоступны.

После этого пользователи, преимущественно пенсионеры, стали получать сообщения о том, что с 15 мая WhatsApp станет платным. Чтобы этого не произошло, нужно переслать это сообщение десяти контактам, причем стоимость одного СМС — один евроцент.

«Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным. <…> В противном случае WhatsApp активирует счет», — говорится в сообщении.

Это называется «письмо счастья» — своеобразная ловушка для мозга, заявил эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров. Цель злоумышленников — массово распространить ту или иную информацию среди большого числа людей. Это могут быть петиции, сообщения о каких-либо делах и даже вирусы, пояснил он. Кроме того, раньше «письма счастья» запускали, чтобы создать нагрузку на сеть или сайт.

«Если говорить о WhatsApp, можно предположить здесь целенаправленную кампанию по дискредитации мессенджера, построенную на принципах „сарафанного радио“ и „вирусного маркетинга“. Не более», — сказал Бедеров.

По его мнению, серьезно относиться к таким сообщениям и тем более реагировать на них не стоит.

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