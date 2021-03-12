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Мошенники прислали жительнице Карелии коробку бумаги с дешевыми наушниками, а она ждала совсем другой заказ

Новости. Происшествия
11:05, 13 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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В Калевальском районе интернет-мошенники обманули местную жительницу, мечтавшую о планшете, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Калевальского района обратилась 27-летняя местная жительница. Она сообщила, что её обманули неизвестные.
Женщина пояснила, что в феврале нашла интернет-магазин по продаже бытовой техники с крайне низкими ценами. Так, приглянувшийся жительнице Карелии планшет стоил всего 3,5 тысячи рублей. Она сочла предложение выгодным и незамедлительно позвонила по номеру телефона, указанному на сайте. Ответил ей якобы менеджер компании, который впоследствии и принял заявку на доставку товара.

Спустя несколько недель ожидания жительнице Калевальского района пришло уведомление о том, что посылку можно забирать. Она оплатила товар на почте, после чего ей выдали запакованную коробку. Однако, вскрыв её, вместо планшета она обнаружила внутри бумагу и дешёвые наушники.

После нескольких безуспешных попыток связаться с представителями интернет-магазина, женщина отправилась к правоохранителям.

В настоящее время по факту мошенничества стражи правопорядка проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными при совершении покупок через интернет. 

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