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Мошенники пытаются продать "свежий воздух" жителям района Карелии

Новости. Общество
10:47, 14 Января 2021
фото: ©shutterstock.com/DimaBerlin
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Мошенники предлагают пожилым жителям Прионежья приборы для очищения воздуха, сообщили в полиции Прионежского района.

Предупредите своих пожилых родственников и знакомых.

Неизвестные мужчина и женщина обходят многоквартирные дома, представляются работниками государственной организации, собирают преимущественно пожилых людей на собрание жильцов подъезда, где предлагают купить "уникальные" приборы для ионизации воздуха "озон" за 19 тысяч рублей.

Если неизвестные пришли и в ваш дом и предлагают преобрести уникальные приборы, лучше сразу прекратить с ними общение и сообщить о них в полицию по телефону 8(8142) 73-90-22 или 57-96-16.

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Комментарии

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кир
2021-01-14 11:24:15
Были ликвидированы полицией. Так быть должно. Ничего вы не можете.
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