Мошенники рассылают вредоносные письма от имени ФНС

Злоумышленники инициировали рассылку писем от Федеральной налоговой службы, в которой под видом документов регулятора распространяется ПО для удаленного доступа к компьютеру.

Об этом сообщила исследовательская компания Group IB.

"Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, совместно с Федеральной налоговой службой предупреждают о фишинговой атаке, нацеленной на юридические лица и государственные учреждения. В настоящее время рассылка вредоносных писем продолжается", - отмечается в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".