Мошенники стали красть деньги со счетов россиян с помощью QR-кодов

Злоумышленники просят пострадавших отправить QR-код с информацией об их банковском счете.

В России появился новый вид электронного мошенничества. У россиян стали красть деньги с помощью QR-кодов, в которых зашита информация о банковском счете.

Как пишут «Известия», некоторые кредитные организации позволяют проводить финансовые операции с использованием таких QR-кодов, например, снимать деньги в банкомате или переводить их кому-либо. В новой мошеннической схеме злоумышленники убеждают клиента банка сгенерировать QR-код, указав какую-либо сумму, и направить им эту информацию.

Одной из недавних пострадавших оказалась, в частности, жительница Москвы, которая лишилась таким образом 75 тысяч рублей. В Банке России рекомендовали гражданам сохранять бдительность и не сообщать свои персональные сведения и данные банковских карт посторонним лицам, в том числе якобы сотрудникам банка, под каким бы предлогом звонящие ни пытались их узнать.