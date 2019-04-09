Мошенники трижды обманули одну и ту же пенсионерку Петрозаводска

В Петрозаводске пенсионерка регулярно попадает на удочку мошенников, несмотря на беседы в полиции, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Петрозаводска, перешагнувшая 60-летний рубеж, поверив рекламе, заказала мази для лечения суставов. В сентябре прошлого года ей позвонил неизвестный. Он сообщил, что мази поддельные и горожанке вернут деньги. Но, как убедили пенсионерку, для получения компенсации ей почему-то следовало самой перевести средства. Та так и сделала, лишившись в общей сумме 37 900 рублей.

Осознав, что это был обман, горожанка отправилась писать заявление в полицию Петрозаводска. Было возбуждено уголовное дело. А заявительнице подробно объяснили, как именно мошенники спровоцировали жертву, какие существуют иные способы обмана и что делать в подобных ситуациях.

Время шло. В феврале наступившего года данная гражданка вновь обратилась в полицию. На этот раз она рассказала, что в социальной сети знакомая заняла у нее деньги. Пенсионерка перевела через интернет-банкинг 5 тысяч рублей. Позднее выяснила, что взаймы у нее не просили, а страница подруги была взломана. Женщина стала потерпевшей по новому уголовному делу. Вновь подробную беседу с ней провели сотрудники уголовного розыска.

На днях эта же пенсионерка в третий раз обратилась в полицию. В конце марта ей позвонил на мобильный телефон мужчина и представился "старшим следователем по надзору". Лжеработник выдуманной структуры поинтересовался, писала ли пенсионерка жалобу по поводу невыплаченной компенсации за ранее приобретенные лекарственные средства.

Далее, как это обычно практикуют мошенники, прозвучало обещание выплаты солидной суммы и заверения в том, что с абоненткой свяжутся адвокаты. Действительно, позвонил новый гражданин, назвал себя адвокатом и без объяснений потребовал перевести на продиктованный им счет более 5 тысяч рублей, затем почти 6 тысяч рублей, на следующий день 17 тысяч рублей и так далее. Собственных сбережений у нее не хватило, и она обратилась к родственникам за помощью. Тем после очень долгих уговоров узнали, зачем пенсионерка занимает деньги. Так и выяснилось, что 181 тысячу рублей петрозаводчанка через систему мгновенных денежных переводов отправила неизвестным лицам.