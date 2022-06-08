Мошенники удалили переписку в интернете после обмана жителя Петрозаводска

В Петрозаводске местный житель потерял 20 тысяч рублей, пытаясь через интернет продать автомобильные шины, сообщили в МВД Карелии.

В отделение полиции Петрозаводска с заявлением мошенничестве обратился 48-летний горожанин.

Мужчина рассказал, что в начале июля решил продать автомобильные шины через интернет. Потенциальный покупатель быстро откликнулся на объявление и связался с ним в мессенджере. Мошенник попросил продавца оформить доставку.

Жителю Петрозаводска отправили ссылку, перейдя по которой, нужно было ввести реквизиты банковской карты, в том числе код подтверждения из СМС. Как только петрозаводчанин это сделал, с его счета списали 20 тысяч рублей. После этого собеседник перестал отвечать и удалил всю переписку.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.