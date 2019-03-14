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Новости. Криминал
15:10, 14 Марта 2019
фото: ТАСС / Юрий Смитюк

Мошенники украли у 79-летней бабушки деньги

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Пенсионерка поверила лжесотруднику банка и последовала его инструкции, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 79-летняя горожанка и сообщила, что с ее банковского счета похищены 5 тысяч рублей.

Днем пенсионерке на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с карты жительницы Карелии была совершена подозрительная операция по оплате покупки в Интернете.

Петрозаводчанка подобных операций не совершала, поэтому согласилась проверить свои данные, чтобы отменить платеж. Следуя инструкциям, она продиктовала ему реквизиты карты и код на обороте карты (CVC). После этого звонивший убедил пожилую женщину подойти к банкомату для совершения неких операций. Уже после окончания разговора, она увидела смс о списании денег. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

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