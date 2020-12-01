Мошенники усыпили бдительность петрозаводчанина и списали с его счетов все деньги

Жители столицы Карелии вновь попались на уловки лжеработников банков, сообщили в МВД Карелии.

Так, в дежурную часть УМВД России по Петрозаводску обратился 33-летний мужчина, у которого списали со счетов 175 тысяч рублей. По его словам, мошенники связались с ним, когда он был за рулем своего автомобиля, и все свое внимание сосредоточил на дороге. Сначала с мужчиной общалась женщина – она представилась сотрудницей банка и попыталась уточнить номер одной из карт заявителя. Правда, назвала его не полностью, попросив петрозаводчанина еще раз проговорить цифры. Пострадавший не растерялся, решил проверить, не аферисты ли это, и назвал неверную комбинацию. Женский голос в трубке ошибку заметил, тем самым ввел мужчину в заблуждение, и он сообщил личные данные.

После этого с ним на связь вышел якобы руководитель службы безопасности. Он верно называл банки, в которых обслуживается петрозаводчанин, а также обладал информацией о его дебетовых и кредитных картах. По счету одной из них мужской голос в трубке решил выяснить остаток средств на карте. Пострадавший, интуитивно чувствуя неладное, попытался вывести собеседника на чистую воду и назвал неправильную сумму. Но и эту оговорку тут же поправили, тем самым окончательно усыпив бдительность гражданина. Петрозаводчанин сообщил мошенникам все реквизиты, полученные коды доступа и лишился своих сбережений.

В подобной ситуации оказалась и 58-летняя жительница карельской столицы. По телефону с ней связался якобы начальник отдела по защите клиентов от мошеннических действий. Сообщил, что неизвестные пытаются завладеть деньгами пенсионерки. Испугавшись, женщина рассказала все как на духу: персональные данные, реквизиты, полученные коды безопасности. Сначала у нее списали 55 тысяч рублей. Однако, затем эта сумма вернулась на карту, что немного успокоило петрозаводчанку, но ненадолго. Вскоре со счета исчезли все накопления – более 70 тысяч рублей.

В обоих случаях полицейскими проводится проверка.

Ранее жительница Петрозаводска отдала мошенникам сбережения, пытаясь продать собачий костюм.