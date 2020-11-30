Жительница Петрозаводска отдала мошенникам сбережения, пытаясь продать собачий костюм

Горожанка решила продать в Интернете костюм для собаки и оказалась в ловушке мошенников.

В дежурную часть полиции Петрозаводска с заявлением о мошенничестве обратилась 52-летняя горожанка, сообщает МВД по Карелии.

Пострадавшая рассказала, что продавала в сети костюм для собаки, так как ее животному одежда не подошла по размеру. На объявление петрозаводчанки откликнулся покупатель. Он пояснил, что представляет интересы зоомагазина и предложил совершить сделку через систему "безопасный платеж".

Жительница карельской столицы перешла по ссылке, присланной покупателем, и заполнила требуемые данные своей банковской карты. Затем она ввела код из смс, после чего с ее карты было списано 42 тыс. рублей. "Покупатель" пояснил, что произошел сбой, и необходимо ввести данные снова, чтобы вернулись деньги. Женщина поверила и ввела данные уже другой карты. После этого она потеряла еще 12 500 рублей.

В полиции сообщают, что за минувшие сутки петрозаводчане заявили о мошенничествах почти на 200 тыс. рублей.

Так, 73-летний горожанин хотел приобрести на сайте объявлений синтезатор. Мужчина нашел подходящую модель и оплатил покупку. Товар он так и не получил, а 30 тыс. рублей остались в кармане мошенника.

Также злоумышленники, представившись сотрудниками банка, позвонили жительнице микрорайона Голиковка. Женщина 44-х лет поверила, что с ее карты пытаются списать средства. Она продиктовала звонившему и данные карты, и коды из смс. Потом жертва мошенников установила приложение для удаленного доступа на мобильный телефон. А в конце перевела на якобы безопасный счет свои накопления - 98 500 рублей.

Ранее сообщалось, что мошенник представился одним из начальников полиции в Карелии и похитил у дамы более 700 тысяч рублей.