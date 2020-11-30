Мошенник представился одним из начальников полиции в Карелии и похитил у дамы более 700 тысяч рублей

Злоумышленники уговорили женщину приехать из района в Петрозаводск, взять кредит в банке, а потом перевести им эти деньги, добавив к ним свои сбережения.

Жертвой злоумышленников стала 55-летняя жительница Суоярвского района. Она обратилась в полицию после того, как лишилась более 730 тысяч рублей, сообщают в МВД по Карелии.

Вечером 27 ноября ей поступил звонок с неизвестного абонентского номера. Женщина на том конце провода представилась сотрудником службы безопасности банка. Потерпевшей лже-специалист сообщила, что третьи лица пытаются взять кредит на её имя.

После этого с жертвой связался якобы заместитель начальника отделения МВД России по Суоярвскому району. Мошенник пояснил: чтобы сберечь деньги, пострадавшей необходимо следовать его инструкциям. Он убедил женщину поехать в Петрозаводск и взять кредит на 425 тысяч рублей под предлогом того, что именно эту сумму ей уже одобрили в банке. Незнакомец настаивал, если деньги не взять, то ими воспользуются мошенники. Затем в целях безопасности он посоветовал пострадавшей снять 100 тысяч рублей с кредитной карты. Эти денежные средства, а также ещё 209 тысяч рублей из личных сбережений лже-сотрудник правоохранительных органов рекомендовал перевести на другой счёт, номер которого он лично ей и продиктовал.

По факту мошенничества сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее сообщалось, что петрозаводчанин не дождался курьера с телефоном, за который заплатил по интернету 22 тысячи рублей.