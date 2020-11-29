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Петрозаводчанин не дождался курьера с телефоном, за который заплатил по интернету 22 тысячи рублей

Новости. Криминал
14:40, 30 Ноября 2020
фото: © shutterstock.com/Natee Meepian
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Мошенники обманули еще трех жителей Карелии, сообщили в МВД республики.

Полиция проводит проверку по трем заявлениям, поступившим от жителей Карелии с жалобами на мошенников. Так, житель Петрозаводска решил через интернет заказать мобильный телефон стоимостью почти 22 тысячи рублей. Он связался с продавцом, договорился, что товар будет доставлен с помощью курьера, а затем перевел деньги на его счет. В итоге, посылку молодой человек так и не получил.

Другая потерпевшая, 24-летняя петрозаводчанка, рассказала, что разместила на одном из сайтов объявление о продаже пуховика. Вскоре ей поступило сообщение от потенциального покупателя из другого региона. Под предлогом оформления доставки, он отправил продавцу ссылку, куда следовало ввести реквизиты карты, а также секретный код. Девушка выполнила это, а затем обнаружила, что с ее счета исчезли 2900 рублей. Связь с собеседником прекратилась.

А пенсионерка из Лахденпохского района осталась без 40 тысячи рублей после того, как ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил о том, что ее деньги находятся под угрозой. Чтобы их спасти, требовалось назвать реквизиты карты и коды доступа. Пожилая женщина продиктовала необходимые данные, после чего произошло списание со счета.

Ранее мошенники обогатились за счет доверчивых жителей Карелии на 1,5 млн рублей.

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