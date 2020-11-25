Мошенники вновь обогатились за счет доверчивых жителей Карелии на 1,5 млн рублей

В полицию продолжают поступать заявления от жителей республики, обманутых лжеработниками банков, сообщили в МВД Карелии.

В Костомукше полицейские разбираются с заявлением 41-летнего жителя Самарской области. По его словам, ему позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что счета мужчины подвергаются несанкционированным атакам. Единственным способом спасти накопления был перевод наличных на безопасные счета. Телефонный аферист настаивал на том, чтобы мужчина быстро обналичил средства, не обращался к настоящим работникам банка. По его сведениям, они могли быть задействованы в мошенничестве. Звонки поступали мужчине и с номеров официальных организаций. Так его пытались убедить в том, что он должен действовать скрытно и немедленно. Под диктовку мошенника, мужчина закрыл счета, потом пятью платежами перевел более 1 115 000 рублей на продиктованный ему счет. После этого мошенники попытались убедить мужчину в том, что необходимо оформить кредит и перевести деньги. Только после этого потерпевший понял, с кем именно общается и обратился в полицию.

В Беломорскому районе полицейскими проводится проверка по факту мошенничества в отношении 44-летнего беломорчанина. Во время телефонного звонка от лжесотрудника службы безопасности мужчина сообщил все реквизиты своей банковской карты. После этого ему сообщили, что неизвестные оформили на его имя кредит и, чтобы избежать финансовых потерь, следует снять деньги и перевести их на другой "безопасный" счет. Беломорчанин перевел мошенникам 400 000 рублей. Потом обратил внимание на смс-сообщения об оплате товаров в интернет-магазинах, которые он не совершал. Он понял, что общается с мошенниками, и обратился в полицию.

В Медвежьегорске 31-летний мужчина после разговора с псевдо-сотрудником банка пытался спасти свои сбережения и перевел 90 000 рублей на номер банковской карты неизвестного ему человека.

А в Прионежском районе 53-летняя жительница одного из сел после ответа на звонок не только сообщила неизвестным, которые представились сотрудниками банка, реквизиты карты, но и назвала коды доступа к ним. После этого с карт женщины списали более 48 000 рублей.

Ранее двое жителей Сортавалы перевели лжебанкирам миллион рублей.