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Двое жителей Сортавалы перевели лжебанкирам миллион рублей

Новости. Общество
11:37, 24 Ноября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Сортавальские полицейские проводят проверку по факту мошенничества в отношении двух жителей района, сообщили в МВД Карелии.

В полицию по Сортавальскому району обратилась 50-летняя жительница одного из поселков. Женщина ответила на телефонный звонок с незнакомого номера. Звонивший якобы представитель банка сообщил, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит. Для того, чтобы избежать финансовых потерь, следовало быстро оформить онлайн кредит на такую же сумму. Женщина оформила заявку, получила кредитные средства, обналичила и перевела их на продиктованный ей номер счета. В результате заявительница лишилась 110 тысяч рублей.

Другой житель района – 36-летний мужчина, поверив телефонному мошеннику, оказался заемщиком 950 тысяч рублей. Всю сумму он обналичил и перевел на неизвестный ему счет. В полиции мужчина пояснил, что все время лжебанкиры не прекращали разговор и убедили его, что деньги будут размещены на "безопасном резервном счете".

Всего жители Сортавальского района перевели неизвестным более 1 млн рублей и только после завершения операций обратились в полицию.

Полиция Карелия напоминает. Никогда не оформляйте кредитные обязательства под давлением неизвестных вам лиц! Самостоятельно проверяйте полученную информацию в официальных банковских учреждениях! Не переводите деньги по указанию незнакомых на счета третьих лиц!

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