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Мошенники в Карелии оставили петербурженку без квартиры и без денег

Новости. Общество
10:31, 22 Июля 2020
фото: © Михаил Терещенко/ТАСС
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В Костомукше проводится проверка по факту мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую субботу в дежурную часть полиции в Костомукше обратилась 27-летняя жительница Санкт-Петербурга и сообщила, что у нее обманным путем похитили 4 тысячи рублей.

Как выяснилось, девушка искала съемную квартиру и нашла в сети подходящее объявление. Позвонив по указанному номеру телефона, она связалась с посредником, который сообщил, что данное жилье пользуется спросом, поэтому за него требуется внести предоплату. Женщина перевела необходимую сумму. На этом связь с собеседником прервалась, на звонки он больше не отвечал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии рекомендует гражданам в подобных ситуациях действовать очень осмотрительно. Не соглашайтесь переводить деньги на неизвестный счет, не убедившись в безопасности сделки. Лучше всего встретиться с арендодателем лично, а затем оценить жилплощадь.

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