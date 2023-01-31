Мошенники вновь лишили денег жителей Карелии, пренебрегших правилами безопасности в интернете

Переговоры с неизвестными в мессенджере вместо проверенных сайтов оказались одной из распространенных ошибок, сообщили в МВД Карелии.

Несколько жителей Карелии обратились в полицию с просьбой привлечь к ответственности мошенников, из-за которых они потеряли деньги.

Так, житель Костомукши, покупавший гитарный усилитель, нашел его на популярном сервисе объявлений, но с продавцом общался почти исключительно в мессенджере — первый признак возможного мошенничества. Покупатель получил фото упаковки товара, накладной и даже паспорта продавца и после этого перевел 50 тысяч за оборудование. После этого общение прекратилось, а «продавец» исчез.

В другом случае петрозаводчанин покупал шины. И вновь все общение шло в мессенджере. После перевода 30 тысяч рублей мужчина выяснил, что никаких шин ему не отправляли.

Также в мессенджере житель Олонецкого района договорился о покупке пиломатериалов. Поставщик исчез после получения 156 тысяч рублей. А петрозаводчанка перевела неизвестным 137 тысяч рублей — она бронировала номер в симпатичном отеле на берегу моря, но не сразу поняла, что зашла на сайт-двойник.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидентов.