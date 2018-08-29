Мошенники воспользовались пенсионной реформой: в Петрозаводске появились первые жертвы

Люди, ставшие случайными свидетелями преступления, не смогли уберечь от ошибки петрозаводчанку, сообщили в МВД Карелии.

Вечером 28 августа, обратившись в полицию, жительница Петрозаводска рассказала, что была обманута мошенниками.

Как выяснили сотрудники полиции, днем 79-летней женщине позвонила неизвестная. Она сообщила, что петрозаводчанке в связи с пенсионной реформой полагается значительный перерасчет пенсии. Но, как сообщила звонившая, для получения выплат в полном размере женщина должна сначала вернуть полученные ею ранее пенсионные денежные средства.

Поверив неизвестной, заявительница несколько раз ходила к ближайшему терминалу самообслуживания и перевела на указанные ей банковские счета 300 тысяч рублей.

Когда она в очередной раз отправляла свои сбережения, заметив это, посторонние люди попытались отговорить пенсионерку от необдуманных финансовых операций. При этом ей объяснили, что с большой вероятностью деньги она перевела мошенникам.

Только после этого петрозаводчанка поняла, что, действительно, не знает, с кем общалась по телефону и кому перевела деньги. Осознав это, женщина обратилась в органы внутренних дел.

По данному факту сотрудники полиции Петрозаводска проводят проверку.