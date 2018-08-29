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Новости. Происшествия
13:37, 29 Августа 2018

Мошенники воспользовались пенсионной реформой: в Петрозаводске появились первые жертвы

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Люди, ставшие случайными свидетелями преступления, не смогли уберечь от ошибки петрозаводчанку, сообщили в МВД Карелии.

Вечером 28 августа, обратившись в полицию, жительница Петрозаводска рассказала, что была обманута мошенниками.

Как выяснили сотрудники полиции, днем 79-летней женщине позвонила неизвестная. Она сообщила, что петрозаводчанке в связи с пенсионной реформой полагается значительный перерасчет пенсии. Но, как сообщила звонившая, для получения выплат в полном размере женщина должна сначала вернуть полученные ею ранее пенсионные денежные средства.

Поверив неизвестной, заявительница несколько раз ходила к ближайшему терминалу самообслуживания и перевела на указанные ей банковские счета 300 тысяч рублей.

Когда она в очередной раз отправляла свои сбережения, заметив это, посторонние люди попытались отговорить пенсионерку от необдуманных финансовых операций. При этом ей объяснили, что с большой вероятностью деньги она перевела мошенникам.

Только после этого петрозаводчанка поняла, что, действительно, не знает, с кем общалась по телефону и кому перевела деньги. Осознав это, женщина обратилась в органы внутренних дел.

По данному факту сотрудники полиции Петрозаводска проводят проверку.

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Комментарии

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zanoza
2018-08-29 15:31:28
Наивные и доверчивые люди,особенно пожилые! Жалко бабульку и ее бабульки :)
User
2018-08-29 14:21:36
Эка невидаль в стране, где государственные мошенники открыто и цинично "нагревают" миллионы будущих пенсионеров сначала на накопительную часть пенсии, а теперь на саму пенсию за 5 лет, т.е. в среднем на 800 тыс. руб. каждого будущего пенсионера!!!
кир
2018-08-29 14:15:48
Большевики были правы. Они отстреливали преступников. В полудикой стране нельзя иначе.
Мизантроп
2018-08-29 15:22:22
кир, Большевики были и будут правы всегда. Объективный ход истории. Учись, лапоть.

"Столица", че не понравилось? На смене опять рукожопый модератор?
кир
2018-08-29 15:30:15
Мизантроп, отношусь с уважением к мнению старшего товарища, сам знаешь. :)
Os
2018-08-29 13:58:05
Да почти все, что связано с пенсиями, связано с мошенничеством.
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