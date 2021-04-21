Мошенники выманили у 90-летней женщины 32 миллиона долларов

В Гонконге 90-летняя женщина отдала телефонным мошенникам, представившимся китайскими чиновниками, 32 миллиона долларов.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание South China Morning Post.

Злоумышленники притворились сотрудниками органов общественной безопасности Китая и сообщили пожилой миллионерше, что ее личные данные якобы были использованы для совершения преступлений на территории материкового Китая. Мошенники попросили женщину перевести свои средства на банковские счета, которые якобы принадлежали следователям, чтобы те могли проверить происхождение ее имущества.

Инцидент стал самым крупным случаем телефонного мошенничества, зафиксированного в Гонконге. Сообщается, что полицейские арестовали 19-летнего студента по обвинению в причастности к преступлению. Им также удалось заморозить банковские счета, на которых оставалось 1,16 миллиона долларов — злоумышленникам удалось вывести остальные средства.