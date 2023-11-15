Мошенники вымогают деньги от имени министра образования и спорта Карелии

С фейкового телеграм-аккаунта, якобы от имени главы Минобразования и спорта Карелии, аферисты звонят и рассылают сообщения.

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил о том, что от его имени действуют мошенники.



С фейкового телеграм-аккаунта, якобы от имени главы Минобразования и спорта Карелии, аферисты направляют сообщения и звонят, вымогая деньги.



«Призываю вас быть внимательными и бдительными. Не переводите никому деньги! Я не имею отношения к этому фейковому аккаунту», — сообщил в сети Роман Голубев.