Мошенников, которые "развели" депутата Заксобрания Карелии Мазуровского почти на 700 тысяч рублей, будет сложно установить

По факту хищения проводится проверка, после чего будет возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, что 19 января главному редактору ООО "Телестанция НКМ", депутату Заксобрания Карелии Андрею Мазуровскому позвонили с четырех номеров московского региона. Неизвестные представились сотрудниками службы безопасности одного из банков и сообщили: для того, чтобы какие-то жулики не оформили несанкционированный кредит на его имя, депутату нужно обналичить все имеющиеся на его счете в банке деньги (692 тысячи рублей – прим. ред.). После чего перевести их на расчетные счета банка, привязанные к 22 номерам сотовых телефонов.

Бизнесмен и депутат карельского парламента Мазуровский так и поступил, и понятно, что все его почти 700 тысяч рублей, как и мошенников, едва ли найдут.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе МВД Карелии, по факту хищения мошенниками 692 тысяч у жителя Петрозаводска проводится проверка, после чего будет возбуждено уголовное дело.

Всего же, отметили в МВД, по фактам подобных дистанционных хищений денежных средств в минувшем январе возбуждено 121 уголовное дело, нанесенный потерпевшим ущерб составил более 3 миллионов рублей.

Понятно, что раскрывать такие преступления крайне сложно, если не сказать, невозможно. В этой связи МВД Карелии в очередной раз просит жителей республики быть бдительными при проведении любых финансовых операций.