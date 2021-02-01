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Мошенников, которые "развели" депутата Заксобрания Карелии Мазуровского почти на 700 тысяч рублей, будет сложно установить

Новости. Общество
08:30, 02 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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По факту хищения проводится проверка, после чего будет возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

Напомним, что 19 января главному редактору ООО "Телестанция НКМ", депутату Заксобрания Карелии Андрею Мазуровскому позвонили с четырех номеров московского региона. Неизвестные представились сотрудниками службы безопасности одного из банков и сообщили: для того, чтобы какие-то жулики не оформили несанкционированный кредит на его имя, депутату нужно обналичить все имеющиеся на его счете в банке деньги (692 тысячи рублей – прим. ред.). После чего перевести их на расчетные счета банка, привязанные к 22 номерам сотовых телефонов.

Бизнесмен и депутат карельского парламента Мазуровский так и поступил, и понятно, что все его почти 700 тысяч рублей, как и мошенников, едва ли найдут.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе МВД Карелии, по факту хищения мошенниками 692 тысяч у жителя Петрозаводска проводится проверка, после чего будет возбуждено уголовное дело.

Всего же, отметили в МВД, по фактам подобных дистанционных хищений денежных средств в минувшем январе возбуждено 121 уголовное дело, нанесенный потерпевшим ущерб составил более 3 миллионов рублей.

Понятно, что раскрывать такие преступления крайне сложно, если не сказать, невозможно. В этой связи МВД Карелии в очередной раз просит жителей республики быть  бдительными при проведении любых финансовых операций.

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