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Мошенница из агентства по продаже недвижимости в Петрозаводске получила 7 лет колонии

Новости. Криминал
11:34, 19 Октября 2021
фото: © pavon.kz

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Петрозаводчанке, обманувшей знакомого и клиента на 13 млн рублей, не удалось обжаловать приговор суда, отправившего мошенницу в колонию общего режима.

Вступил в силу приговор суда по уголовному делу о совершении в Петрозаводске мошеннических действий с недвижимостью в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом апелляционной инстанции установлено, что обвиняемая предложила своему знакомому «сотрудничество»: он предоставляет ей более 10 млн рублей, а она покупает на эти деньги квартиры в строящихся домах на территории столицы Карелии. В последствии эти квартиры должны были быть проданы по более высокой цене. Женщина обещала вернуть вложенных знакомым средства с процентами, полученными от прибыли. При этом бизнес-леди умышлено скрыла от «спонсора», что взятые на себя обязательства она исполнять не собирается. Полученными миллионами она распорядилась по собственному усмотрению, не вложив их в недвижимость.

Кроме того, петрозаводчанка, являясь директором агентства по продаже недвижимости, сообщила клиенту о возможности приобретения квартиры у одной из строительных организаций города через ее агентство по стоимости ниже продажной цены застройщика. При этом мужчина должен был передать ей более 3 млн рублей наличкой в счет стоимости квартиры. Мошенница не планировала вносить полученные деньги на банковский счет застройщика, а хотела использовать их на свои нужды.

Подсудимая свою вину не признала. В соответствии с позицией государственного обвинителя суд первой инстанции назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На приговор защитником осужденной была подана апелляционная жалоба, но в результате он оставлен без изменения, жалоба — без удовлетворения.

Ранее сообщалось, мошенница пыталась устроиться на работу в школу Карелии по госпрограмме за миллион рублей.

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