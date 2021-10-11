Реклама

Мошенница пыталась устроиться на работу в школу Карелии по госпрограмме за миллион рублей

Новости. Криминал
11:43, 11 Октября 2021
фото: © Stolk / istockphoto

Новости партнеров

В Сортавале жительница Ленинградской области получила условный срок за мошенничество с выплатой по программе «Земский учитель».

Сортавальский городской суд назначил жительнице Ленобласти 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Женщина признана виновной в мошенничестве в сфере бюджетных выплат по государственным программам. Мошеннице не удалось осуществить свой план по получению 1 миллиона рублей по программе "Земский учитель" благодаря бдительности директора школы в Сортавале и сотрудлников Минобразования республики. Об этом сообщили в УФСБ России по Карелии.

Установлено, что имеющая судимость жительница Ленинградской области незаконно приняла участие в конкурсе на замещение должности учителя физики СОШ № 6 Сортавалы в рамках госпрограммы «Земский учитель». Женщина представила конкурсной комиссии недостоверные сведения об отсутствии судимости, а также, предъявив поддельные документы о наличии высшего образования и получении квалификационных категорий. Она претендовала на победу в конкурсе, который дает право на получение единовременной выплаты в размере 1 миллиона рублей. Также известно, что с 2000 по 2021 год мошенница по поддельным документам об образовании работала в различных школах Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Волгоградской областей, занимая должности педагогического работника и заместителя общеобразовательной организации.

В августе 2020 года УФСБ России по Карелии возбудило уголовное дело по статье покушение на мошенничество при получении выплат в крупном размере. В ходе следствия выяснилось, что женщина причастна еще к одному преступлению, связанному с программой «Земский учитель» в Псковской области, а также к шести преступлениям с использованием подложных официальных документов.

Сортавальским городским судом 1 октября в отношении подсудимой вынесен обвинительный приговор. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года условно с испытательным сроком 3 года.

Напомним, в этом году в Карелии 17 «земских учителей» получили по миллиону рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Русский
2021-10-11 12:02:41
Фельдшерица с 500 000 подъемных из Коткозера свалила, до сих пор найти не могут. Или не хотят.
1677
2021-10-11 11:57:49
Также известно, что с 2000 по 2021 год мошенница по поддельным документам об образовании работала в различных школах
Если б не позарилась на лям, так бы и работала дальше себе спокойно
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.10.2021, 15:33
Труп контрактника обнаружен в гарнизоне Карелии: предположительно, боец покончил с собой
09.10.2021, 16:12
Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске
04.10.2021, 06:40
Заслуженный учитель Карелии умерла в больнице после того, как прождала «скорую помощь» восемь часов
07.10.2021, 07:25
Выжил лишь один: стали известны подробности трагедии с затонувшим катером в Белом море
06.10.2021, 22:03
Машины всмятку: серьезное ДТП с тремя фурами и микроавтобусом произошло на трассе в Карелии (ФОТО)
04.10.2021, 14:29
После открытия перекрестка-«осьминожки» в центре Петрозаводска одна из улиц станет тупиковой

Аналитика

08.10.2021 17:05
Капитал
Избавиться от варикоза без боли и следа
Период пандемии — время вылечить варикоз, не откладывая. Учёные предупреждают, что варикозное расширение вен стало опаснее — оно усугубляет течение COVID-19, а сам вирус cоздаёт высокую угрозу тромбообразования — смертельно-опасного состояния.
Молокозаводы Карелии ведут свою игру? 13
08.10.2021 17:02
Мусорный тупик
08.10.2021 17:01
«Впереди нас ждет большая работа» 5
08.10.2021 14:43
Всегда на высоте
07.10.2021 15:47
Вся аналитика

Чтиво

04.10.2021 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»