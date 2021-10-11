Мошенница пыталась устроиться на работу в школу Карелии по госпрограмме за миллион рублей

В Сортавале жительница Ленинградской области получила условный срок за мошенничество с выплатой по программе «Земский учитель».

Сортавальский городской суд назначил жительнице Ленобласти 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Женщина признана виновной в мошенничестве в сфере бюджетных выплат по государственным программам. Мошеннице не удалось осуществить свой план по получению 1 миллиона рублей по программе "Земский учитель" благодаря бдительности директора школы в Сортавале и сотрудлников Минобразования республики. Об этом сообщили в УФСБ России по Карелии.

Установлено, что имеющая судимость жительница Ленинградской области незаконно приняла участие в конкурсе на замещение должности учителя физики СОШ № 6 Сортавалы в рамках госпрограммы «Земский учитель». Женщина представила конкурсной комиссии недостоверные сведения об отсутствии судимости, а также, предъявив поддельные документы о наличии высшего образования и получении квалификационных категорий. Она претендовала на победу в конкурсе, который дает право на получение единовременной выплаты в размере 1 миллиона рублей. Также известно, что с 2000 по 2021 год мошенница по поддельным документам об образовании работала в различных школах Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Волгоградской областей, занимая должности педагогического работника и заместителя общеобразовательной организации.

В августе 2020 года УФСБ России по Карелии возбудило уголовное дело по статье покушение на мошенничество при получении выплат в крупном размере. В ходе следствия выяснилось, что женщина причастна еще к одному преступлению, связанному с программой «Земский учитель» в Псковской области, а также к шести преступлениям с использованием подложных официальных документов.

Сортавальским городским судом 1 октября в отношении подсудимой вынесен обвинительный приговор. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года условно с испытательным сроком 3 года.

Напомним, в этом году в Карелии 17 «земских учителей» получили по миллиону рублей.