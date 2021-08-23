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В Карелии 17 «земских учителей» получат по миллиону рублей

Новости. Общество
15:01, 24 Августа 2021
фото: © Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Стали известны победители программы «Земский учителей», по которой педагоги получают 1 млн рублей.

Как сообщил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев, 17 «земских учителей» с 1 сентября приступят к работе в школах семи районов и Костомукшского городского округа. Соответствующий приказ глава Минобразования подписал сегодня.

«Отбор, как и в прошлом году, был строгим — специальная комиссия рассмотрела 61 заявку, из которых отобрала лучшие кандидатуры. География победителей конкурса — также обширная: Республика Коми, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Башкортостан, Санкт-Петербург, Оренбургская, Челябинская, Тверская, Красноярская области и Ставропольский край. Среди победителей программы есть 3 учителя из Карелии», — пишет Роман Голубев на своей странице в соцсети.

Глава Минобразования напомнил, победители программы могут рассчитывать на единовременную выплату в 1 млн рублей. Педагоги получат деньги после заключения с ними соответствующего договора. Каждый учитель должен отработать в выбранной школе не менее 5 лет. Потратить деньги педагоги могут по своему усмотрению без какой-либо отчетности.

Напомним, в прошлом году по программе в республику переехали 8 учителей из Архангельской, Новгородской, Московской, Волгоградской, Ростовской областей, Алтайского края. Остальные 11 учителей были из самой Карелии.

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