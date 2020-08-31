"Земские учителя" получили по миллиону рублей и перебрались в Карелию

Победители программы "Земский учитель" начнут работать в школах 10 районов Карелии, сообщили в министерстве образования республики.

Учителя математики, русского языка и литературы, физики, музыки, физической культуры, английского языка, истории, обществознания и химии, одержавшие победу в программе "Земский учитель", будут трудиться в Питкярантском, Пряжинском, Суоярвском, Медвежьегорском, Калевальском, Беломорском, Сегежском, Олонецком, Прионежском и Пудожском районах. Об этом информирует Минобраз региона.

Сообщается, что в республику переехали 8 учителей из Архангельской, Новгородской, Московской, Волгоградской, Ростовской областей, Алтайского края. Остальные 11 учителей - из самой Карелии.

"С педагогами уже заключены трудовые договоры, после чего победители программы "Земский учитель" получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей учителю. Каждый педагог должен отработать в выбранной школе не менее 5 лет. Потратить деньги они могут по своему усмотрению без какой-либо отчетности", - говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что учительница из Петрозаводска выиграла автомобиль.