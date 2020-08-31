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"Земские учителя" получили по миллиону рублей и перебрались в Карелию

Новости. Общество
12:36, 01 Сентября 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Победители программы "Земский учитель" начнут работать в школах 10 районов Карелии, сообщили в министерстве образования республики.

Учителя математики, русского языка и литературы, физики, музыки, физической культуры, английского языка, истории, обществознания и химии, одержавшие победу в программе "Земский учитель", будут трудиться в Питкярантском, Пряжинском, Суоярвском, Медвежьегорском, Калевальском, Беломорском, Сегежском, Олонецком, Прионежском и Пудожском районах. Об этом информирует Минобраз региона.

Сообщается, что в республику переехали 8 учителей из Архангельской, Новгородской, Московской, Волгоградской, Ростовской областей, Алтайского края. Остальные 11 учителей - из самой Карелии.

"С педагогами уже заключены трудовые договоры, после чего победители программы "Земский учитель" получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей учителю. Каждый педагог должен отработать в выбранной школе не менее 5 лет. Потратить деньги они могут по своему усмотрению без какой-либо отчетности", - говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что учительница из Петрозаводска выиграла автомобиль.

 
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Комментарии

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Театральный критик
2020-09-01 13:07:21
Лиши бы бродского читали. Точные науки либерастам без надобности. Любой агрекалчнутый подтвердит.
новый
2020-09-01 12:51:20
Самобытные не хотят или не умеют. Приходится приглашать за большие деньги.
zanoza
2020-09-01 12:50:40
Попали за 1 млн.руб. в 5-летнюю кабалу.
Гость
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