Уже три жителя Карелии выиграли суперприз в Викторине "Карелия – наш родной край"

Победителями стали в Сегежском, Муезерском и Пудожском районах.

Уже четыре дня ведущие Викторины "Карелия – наш родной край" в прямом эфире разыгрывают подарки среди жителей Карелии! Победителями уже стали в Сегежском и Муезерском районах. Вчера к ним присоединился и Пудож!

Ольга Татаринова ответила правильно на все вопросы Викторины и получит новенькую Niva Сhevrolet!

До этого победителями Викторины стали Илья Егорович Шустров из города Сегежа и Валентина Александровна Апонович из пос. Волома Муезерского района. Илье Егоровичу уже 97 лет, он ветеран Великой Отечественной войны, и именно он первым выиграл в Викторине, подготовленной к столетию Республики Карелия. Как сообщил Илья Егорович, он не надеялся на победу и даже не поверил, когда об этом стало известно. Но машине обрадовался, в планах передать ее сыну. Вторая победительница - Валентина Александровна - живет в поселке Волома уже 32 года. Раньше она работала в Леспромхозе, сейчас на пенсии, у неё есть три дочери. Валентина Александровна также очень обрадовалась выигрышу, машину она собирается подарить внучке.

Принять участие в Викторине "Карелия – наш родной край" можно до 1 июля. Подробнее об условиях и подарках можно узнать в группе. Сегодня в 20:20 в этой группе будет следующая прямая трансляция, в которой разыграют пять кофемашин и два автомобиля!

Участвуй в Викторине, ведь именно ты можешь стать следующим победителем!

На правах рекламы