Интернет-мошенница помешала петрозаводчанке приодеться

Петрозаводчанка заказала одежду, перевела деньги, но товара так и не дождалась, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 28-летняя жительница карельской столицы. Она сообщила, что осенью заказала в одной из групп по совместным закупкам в социальной сети одежду.

Женщина перевела на карту администратора предоплату – 3 тысячи рублей. Однако спустя несколько месяцев свой заказ так и не получила. Гражданка пыталась связаться с продавцом, но та отключила мобильный телефон и удалила свою интернет-страницу.

Полиция установила личность и местонахождение подозреваемой, 24-летней ранее не судимой петрозаводчанки. Она дала признательные показания и пояснила, что потратила деньги покупательницы на личные нужды, а одежду так и не заказала.

На женщину завели уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.