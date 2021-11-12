Мошенница обманула велосипедиста из Петрозаводска

Житель карельской столицы прошел по сомнительной ссылке и остался без денег, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводчанин разместил объявление о продаже велосипеда на популярной онлайн-площадке. Вскоре через мессенджер позвонила потенциальная покупательница из другого региона — она захотела оформить сделку через специальный сервис доставки.

Затем петрозаводчанину поступило сообщение, согласно которому покупательница якобы оплатила стоимость велосипеда и его доставку. Там же содержалась ссылка, пройдя по которой, можно было получить деньги.

Житель города на ресурсе, к которому вела ссылка, указал данные банковской карты, после чего с его счета пропало пять с половиной тысяч рублей.

В полиции Петрозаводска проводится проверка по заявлению.