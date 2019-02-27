Московские школьники приедут в Карелию для подготовки к путешествию в Арктику

Ребятам предстоит пройти отбор во время учебно-тренировочных сборов в Карелии и защитить свои исследовательские проекты "Арктика-2019".

Департамент образования и науки Москвы объявил о старте проекта "Большая арктическая экспедиция–2019", пишет "Вечерняя Москва".

Директор центра дополнительного образования "Лаборатория путешествий" Матвей Шпаро рассказал, что команду исследователей разделят на два отряда – "Барнео" и "Полюс".

Первая команда отправится в Центральную Арктику и проведет несколько опытов и экспериментов на российской научной дрейфующей станции Барнео. Отряду "Полюс" предстоит на лыжах "достичь вершины планеты".

Как уточняется на сайте мэра и правительства Москвы, стать участником проекта может каждый школьник. Нужно пройти онлайн-викторину и получить сертификат.

Далее ребятам предстоит пройти отбор вовремя учебно-тренировочных сборов в Карелии и защитить свои исследовательские проекты "Арктика-2019".

Эксперты отберут 14 лучших школьников, которые и отправятся вместе с Матвеем Шпаро в экспедицию.