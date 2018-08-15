Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:41, 15 Августа 2018

Московских чиновниц начали судить по делу о гибели детей на Сямозере

По теме

Первое сентября в музее "Кижи"
15.08.18 13:05
"Личный кабинет" МегаФона: прозрачные расчеты и удобное управление услугами
15.08.18 12:55
ВИДЕО: Известного телеведущего обокрали у работы в Петрозаводске
15.08.18 12:53
Все новости
Загрузка...

Басманный суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела о гибели детей на Сямозере в отношении начальника управления по организации работы с семьями с детьми департамента труда и социальной защиты населения Москвы Елены Семкина и бывшей замглавы департамента соцзащиты Татьяны Барсуковой.

В 2016 году столичный департамент труда и соцзащиты заключил госконтракт с ООО "Парк-Отель "Сямозеро" на отдых детей.

Как сообщил "Фонтанке" представитель потерпевших адвокат Дмитрий Лапин, в зале суда 14 августа защита Барсуковой заявила ходатайство о возвращении дела прокурору, ссылаясь на 237-ю статью УПК. По оценке стороны, было нарушено право обвиняемых на защиту. Гособвинитель попросила паузу, слушание продолжится 20 августа.

Дело было возбуждено еще в январе 2017 года, в суд его передали месяц назад. Барсукову и Семкину обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более человек.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

По теме

Первое сентября в музее "Кижи"
15.08.18 13:05
"Личный кабинет" МегаФона: прозрачные расчеты и удобное управление услугами
15.08.18 12:55
ВИДЕО: Известного телеведущего обокрали у работы в Петрозаводске
15.08.18 12:53
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-08-15 12:54:47
Детей угробили руководители лагеря и инструкторы. Первые настояли на походе, вторые не исполнили правила поведения на воде и не отменили поход из-за погоды. При чем тут чиновники? Тех за коррупцию надо судить, тщательно изучив конкурсы. А обвинение в "халатности, повлекшей по неосторожности смерть" просто развалится. Имитация кипучей деятельности, чтобы толпа успокоилась.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2018, 10:43
"Для нас это день скорби, а здесь - праздник": канадец поделился впечатлениями от Карелии
12.08.2018, 10:03
ФОТО: В Петрозаводске ночью под колесами авто погиб пешеход, жуткие кадры
14.08.2018, 07:20
Сын депутата Красулина получил должность от Парфенчикова
08.08.2018, 10:55
Витамин D. Всем выйти из сумрака
10.08.2018, 11:44
ФОТО и ВИДЕО: От Успенской церкви почти ничего не осталось
10.08.2018, 10:00
СРОЧНО: Успенская церковь горит в Карелии

Аналитика

13.08.2018 09:00
Обществоведение
Услуга для ветерана 1
Постояльцы дома-интерната для ветеранов в Петрозаводске пожаловались на невкусное питание и на недостаток денег на лекарства.
Как жить дальше будем 3
10.08.2018 12:00
Пять вопросов о слиянии "Премьера",  "Vыхода" и Центра национальных культур
10.08.2018 09:50
Пенсионная реформа: лучшее качество жизни или "дожитие"? 7
09.08.2018 10:09
Алюминиевый кризис: Карелия может остаться без НАЗа 13
07.08.2018 13:09
Вся аналитика

Чтиво

08.08.2018 10:55
Без политики
Витамин D. Всем выйти из сумрака
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию 4
03.08.2018 12:21
"Деньги" показали на большом экране 3
30.07.2018 11:24
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" от телеканала "ТНТ-Онего"
Сегодня 10:27
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»