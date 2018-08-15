Московских чиновниц начали судить по делу о гибели детей на Сямозере

Басманный суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела о гибели детей на Сямозере в отношении начальника управления по организации работы с семьями с детьми департамента труда и социальной защиты населения Москвы Елены Семкина и бывшей замглавы департамента соцзащиты Татьяны Барсуковой.

В 2016 году столичный департамент труда и соцзащиты заключил госконтракт с ООО "Парк-Отель "Сямозеро" на отдых детей.

Как сообщил "Фонтанке" представитель потерпевших адвокат Дмитрий Лапин, в зале суда 14 августа защита Барсуковой заявила ходатайство о возвращении дела прокурору, ссылаясь на 237-ю статью УПК. По оценке стороны, было нарушено право обвиняемых на защиту. Гособвинитель попросила паузу, слушание продолжится 20 августа.

Дело было возбуждено еще в январе 2017 года, в суд его передали месяц назад. Барсукову и Семкину обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более человек.

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