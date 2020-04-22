Москва выделила Карелии почти 250 млн рублей на медпомощь больным коронавирусом

Карелия получила дополнительные дотации из федерального бюджета на борьбу с Covid-19, сообщили в республиканском Минфине.

Распоряжениями правительства России за счет средств резервного фонда распределены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ для обеспечения оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией.

Бюджету Карелии на эти цели перечислено 245,6 млн рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены Министерству здравоохранения республики и будут направлены на реализацию мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинских организаций, а также обеспечению медработников средствами индивидуальной защиты.

Напомним, за минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось на два и составило 37 человек.