Москва выделит Карелии 5 млрд рублей на строительство школ и детсадов

Деньги предназначены для строительства более 20 образовательных учреждений в ближайшие три года.

Деньги выделят из федерального бюджета, пишет ТАСС со ссылкой на министра образования Карелии Романа Голубева.

"Мы постоянно участвуем в федеральных программах и национальных проектах и нам уже подтверждено строительство пяти школ и 16 детских садов на ближайшие три года. Это федеральные деньги, порядка 5 млрд рублей", – сказал Голубев в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, в республике нуждаются в срочном ремонте 22 школы.

Голубев отметил, что для строительства новых школ есть типовые проекты на 200-300 мест. Готовые проекты позволят сэкономить время на разработке документации перед началом строительства.