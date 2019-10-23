Москва выделит Карелии 5 млрд рублей на строительство школ и детсадов

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Деньги предназначены для строительства более 20 образовательных учреждений в ближайшие три года.
Деньги выделят из федерального бюджета, пишет ТАСС со ссылкой на министра образования Карелии Романа Голубева.
"Мы постоянно участвуем в федеральных программах и национальных проектах и нам уже подтверждено строительство пяти школ и 16 детских садов на ближайшие три года. Это федеральные деньги, порядка 5 млрд рублей", – сказал Голубев в эфире телеканала "Россия-24".
По его словам, в республике нуждаются в срочном ремонте 22 школы.
Голубев отметил, что для строительства новых школ есть типовые проекты на 200-300 мест. Готовые проекты позволят сэкономить время на разработке документации перед началом строительства.
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