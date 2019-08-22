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Новости. Общество
16:26, 22 Августа 2019
фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Москвича с фаршом и рыбой не пустили в Карелию

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Путешественник признался, что не знал правил ввоза через границу, сообщили в территориальном управлении Россельхозндзора.

В воскресенье, 18 августа, житель Москвы направлялся из Финляндии в Россию и пересекал границу в МАПП "Люття".

С собой в ручной клади он вез сырое мясо птицы весом 0,6 кг в заводском пластиковом контейнере, сырой мясной фарш в вакуумной заводской упаковке весом 0,2 кг, сырую замороженную рыбу в полиэтиленовом пакете без маркировок весом 0,9 кг и мясо птицы, которое, по словам владельца, прошло домашнюю термическую обработку, весом 2,4 кг.

Разрешения Россельхознадзора на ввоз и ветеринарных сопроводительных документов гражданин не имел. Как пояснил путешественник, он не знал правил ввоза.

Продукция была возвращена на территорию Финляндии. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.

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