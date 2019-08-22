Москвича с фаршом и рыбой не пустили в Карелию

Путешественник признался, что не знал правил ввоза через границу, сообщили в территориальном управлении Россельхозндзора.

В воскресенье, 18 августа, житель Москвы направлялся из Финляндии в Россию и пересекал границу в МАПП "Люття".



С собой в ручной клади он вез сырое мясо птицы весом 0,6 кг в заводском пластиковом контейнере, сырой мясной фарш в вакуумной заводской упаковке весом 0,2 кг, сырую замороженную рыбу в полиэтиленовом пакете без маркировок весом 0,9 кг и мясо птицы, которое, по словам владельца, прошло домашнюю термическую обработку, весом 2,4 кг.



Разрешения Россельхознадзора на ввоз и ветеринарных сопроводительных документов гражданин не имел. Как пояснил путешественник, он не знал правил ввоза.



Продукция была возвращена на территорию Финляндии. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.