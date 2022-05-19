Мост через реку Деревянка в Карелии закроют из-за ямочного ремонта

В Прионежском районе из-за ремонта предусмотрены кратковременные перекрытия движения по мосту через реку Деревянка, сообщили в Упрдор «Кола».
В субботу, 21 мая, с 9.00 до 11.00 (кратковременно, периодами по 10 минут) будет перекрываться движение автомобильного транспорта по мосту через реку Деревянка на 131-м километре автомобильной дороги А-215 для выполнения работ по «ямочному» ремонту покрытия.
Упрдор «Кола» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок по названному участку автодороги.
Ранее сообщалось, с 22 мая строительно-монтажные работы временно ограничат движение по участку с 849 по 869 км автодороги «Кола».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание