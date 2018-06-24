Мост через Свирь по дороге в Питер будут разводить на два часа сегодня и завтра

Управление федеральной трассы "Кола" предупреждает водителей о том, что мост через реку Свирь будет разведен утром 24 и 25 июня.

Как сообщает Упрдор "Кола", 24 и 25 июня 2018 года для пропуска негабаритного судна, будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на 236 км автодороги в Ленинградской области в период времени с 08:50 до 10:50 (то есть, мост разведен в настоящее время).

В связи с разводкой моста будет перекрыто движение на 236-м километре федеральной автодороги "Кола".