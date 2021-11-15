Мост на севере Карелии встанет на капремонт

В Муезерском районе капитально отремонтируют мост через реку Пизма.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение после проверки проектно-сметной документации на капитальный ремонт моста на км 77+672 дороги А-137 (федеральная трасса Р-21 «Кола»–Тикша–Ледмозеро–- Костомукша–граница с Финляндской Республикой), сообщается на сайте правительства.

Длина участка дороги, запланированного к капремонту, составляет 284,5 м. В ходе реализации проекта здесь построят металлическое оцинкованное одностороннее барьерное ограждение, устранят деформации и повреждения дорожной одежды, приведут в порядок дорожные знаки и разметку, укрепят откосы насыпи и обочины.

Железобетонный однопролетный мост через реку Пизма доведут до параметров, соответствующих III категории автодороги. Его длина увеличится с 29,1 до 30,1 м, а ширина — с 11,20 до 11,70 м. Для обеспечения достаточной пропускной способности в подмостовом створе изменят продольный профиль на переправе и поднимут отметки низа мостовых конструкций.

Проектной документацией предусмотрен демонтаж существующего пролетного строения, уширение опор и увеличение подмостового габарита. Также будет выполнено уширение конструкций опор моста путем устройства дополнительных свай и одной балки пролетного строения.

Пролетное строение, как и мостовое полотно смонтируют заново, также устроят асфальтобетонное покрытие на подходах, сопряжение моста с насыпью, обустроят закрытую дождевую канализацию и очистные сооружения для перехвата загрязненного стока с моста и подходов.

Генеральная проектная организация — ООО «Центр компетенции «Мосты». Заказчиком выступает Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург — Мурманск Федерального дорожного агентства.

Ранее в Карелии построили три новых моста.