Мост в Петрозаводске будут перекрывать для движения транспорта каждые полчаса

Понтонный мост в микрорайоне Соломенное в Петрозаводске будут несколько раз перекрывать для движения транспорта во время технического обслуживания переправы.
Об этом сообщили в администрации города.
Автотранспорт будут пропускать по следующему графику: 30 минут перекрытого движения, 10 минут пропуска транспорта. Светофор переведут в «ручной» режим.
Ограничения будут действовать с 23.00 13 ноября до 02.00 14 ноября.
Это необходимо для технического обслуживания понтонного моста, пояснили в мэрии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание