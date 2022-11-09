Мост в Петрозаводске будут перекрывать для движения транспорта каждые полчаса

Понтонный мост в микрорайоне Соломенное в Петрозаводске будут несколько раз перекрывать для движения транспорта во время технического обслуживания переправы.

Об этом сообщили в администрации города.

Автотранспорт будут пропускать по следующему графику: 30 минут перекрытого движения, 10 минут пропуска транспорта. Светофор переведут в «ручной» режим.

Ограничения будут действовать с 23.00 13 ноября до 02.00 14 ноября.

Это необходимо для технического обслуживания понтонного моста, пояснили в мэрии.