Мост в поселке на юге Карелии восстановят за счет бюджета

Переправу в деревне Судалица восстановят, благодаря поправке, внесенной в бюджет Карелии.

Депутат Законодательного собрания Карелии Юрий Васильев отчитался в соцсети о выполнении наказов избирателей из Олонецкого района.



По его словам, 1 декабря в проект бюджета региона, в частности, внесли поправку о восстановлении моста через реку Мегрега в деревне Судалица.



На эти цели в 2023 году заложено 8,2 млн рублей. Подробнее о поправках в проект главного финансового документа республики читайте в материале «Столицы на Онего».