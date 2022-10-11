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Шандалович: Принято рекордное количество поправок в проект бюджета Карелии

Новости. Общество
12:35, 01 Декабря 2022
фото: © Пресс-служба Заксобрания Карелии

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Проект бюджета Карелии на 2023 год сегодня, 1 декабря, принят Законодательным Собранием республики во втором чтении.

«За» проголосовали 28 депутатов, против — 6.

На заседании парламентарии рассмотрели более 80 депутатских поправок, над которыми работали все фракции — «Единая Россия», КПРФ, «Яблоко», «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Новые люди». Всего было поддержано 55 поправок парламентариев — рекордное количество.

«Поправки, которые мы приняли, затрагивают практически все сферы жизни нашей республики — это здравоохранение, образования, вопросы, связанные с экономическим развитием нашей республики. Особенно важно то, что значительное количество поправок разрабатывалось на основе конкретных пожеланий жителей нашей республики. Важнейшая цель и задача депутата: транслировать эти предложения», — отметил спикер парламента Карелии, секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» Элиссан Шандалович.

По словам спикера, работа над поправками шла непросто. Каждое предложение прорабатывалось всесторонне, тщательно изучалась каждая цифра.

Сумма принятых поправок — 1,2 млрд. рублей.

Часть поправок не была поддержана. «Мы все прекрасно понимаем, что бюджет формируется в непростых условиях, и где-то приходится выбирать, исходя из первоочередности и из текущих финансовых возможностей региона», — сказал Элиссан Шандалович.

Согласно принятым поправкам, например, более 106 млн рублей предусмотрены на проведение капитальных ремонтов в школах, 396 млн на строительство школ в Медгоре, Деревянке, Кеми, 283 млн рублей на обязательное медицинское страхование неработающего населения, 25 млн рублей на проведение капитального ремонта фермы АО «Племенное хозяйство «Ильинское» в поселке Видлица для увеличения поголовья скота, 35 млн рублей на реконструкцию стадиона «Спартак» в Петрозаводске. Более 8 млн рублей пойдут на ежемесячные пособия детям, чьи отцы погибли в ходе СВО. Такие выплаты в размер МРОТ предусмотрены республиканским законом, который мы приняли в сентябре.

Кроме этого, 16 млн рублей направлены на строительство водопроводных очистных сооружений в Кеми и Пудоже, 9,6 млн рублей — на капитальный ремонт кровли и замену электросетей в Доме детского творчества в Медвежьегорске, 10,6 млн рублей — на закупку двух водовозов для Калевальского и Лахденпохского районов, 4,8 млн рублей на решение вопроса с уличным освещением в населенных пунктах в разных районах Карелии.

Элиссан Шандалович поблагодарил Правительство республики за такое четкое, конструктивное взаимодействие с законодателями при работе над поправками, а также депутатов и специалистов Аппарата Законодательного Собрания, которые в крайне сжатые сроки проделали колоссальную работу по подготовке поправок ко второму чтению бюджета.

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