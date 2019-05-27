Мотоциклист без прав пострадал на трассе в Карелии

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Мотоциклист съехал в кювет в Лоухском районе 26 мая, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 11.40 в Лоухском районе на 1068 км федеральной автодороги М-18 "Кола" 52-летний водитель (житель Мурманской области), не имея права на управление транспортным средством, двигаясь на мотоцикле "Урал", совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием мотоцикла.
В результате ДТП водитель получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.
Управление мотоциклом без прав влечёт наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
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