Мотоциклист без прав пострадал на трассе в Карелии

Мотоциклист съехал в кювет в Лоухском районе 26 мая, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 11.40 в Лоухском районе на 1068 км федеральной автодороги М-18 "Кола" 52-летний водитель (житель Мурманской области), не имея права на управление транспортным средством, двигаясь на мотоцикле "Урал", совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием мотоцикла.

В результате ДТП водитель получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.

Управление мотоциклом без прав влечёт наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.