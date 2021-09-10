Мотоциклист перевернулся на трассе в Карелии

Водитель мотоцикла был госпитализирован после ДТП в Сортавальском районе Карелии, сообщили в ГИБДД.

На 279 км. трассы «Кола» - «Сортавала» в Сортавальском районе накануне в 15:30 40-летний водитель мотоцикла «Кавасаки» не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В результате ДТП водитель с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.