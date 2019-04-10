Мотоциклист получил травмы на трассе в Карелии

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В Олонецком районе мотоциклист получил травмы на местной дороге, сообщает УГИБДД по Карелии.
Во вторник на 32 км автодороги Олонец - Леппясилта 38-летний водитель мотоцикла Irbis (не зарегистрирован в ГИБДД) потерял контроль над управлением и упал с транспортного средства.
Водитель получил травмы, ему оказана медицинская помощь.
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